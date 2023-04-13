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Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
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Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны

Новости
Российское общество «Знание» приглашает просветителей региона принять участие в конкурсе на соискание просветительской награды Знание.Премия-2023. Номинировать можно не только себя, но и интересные проекты, а также людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах.
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны



Принять участие можно в 13 тематических номинациях. Новыми в 2023 году являются «За вклад в просвещение в сфере «Международные отношения» и «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ».

Кроме того, сразу четыре номинации приурочены к проходящему в России Году педагога и наставника: «Наставник года», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования», «За просветительскую деятельность в школе».

Чтобы стать лауреатом Знание.Премия-2023, номинантам традиционно предстоит пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в народном онлайн-голосовании, которое пройдет на сайте Премии и в социальных сетях.

Заявки принимаются до 5 июня 2023 года на официальном сайте https://premiya.znanierussia.ru.

Торжественная церемония вручения наград Знание.Премия состоится в конце 2023 года в Москве.