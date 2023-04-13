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Региональный ремонт 100 спортивных залов: спортивному залу посёлка Октябрьский подарили новую жизнь

Новости
В 2023 году стартовала региональная программа ремонта 100 спортивных залов сельских и городских школ, в которую вошла и школа поселка Октябрьский Лысогорского района Саратовской области.

Региональный ремонт 100 спортивных залов: спортивному залу посёлка Октябрьский подарили новую жизнь


«В спортивном зале школы проводятся не только занятия по физкультуре, но и разнообразные секции, открытые не только для учеников, но и для всех жителей нашего посёлка. Школе уже 36 лет, и, конечно, спортзалу был необходим ремонт. Проект, который реализуется по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина, подарил нашей школе эту возможность, ставшую радостным событием для всего нашего посёлка», - рассказала директор школы Татьяна Ёрина.

Ремонт спортивного зала был начат 10 марта; выполнен ремонт потолка, демонтаж освещения и установка нового, демонтаж стеклоблоков, демонтаж полов, провели выравнивание стен и покраску, застелили линолеум. В настоящее время ведется установка новых стеклопакетов, завершение установки которых планируется до конца апреля.

Ремонтные работы по обновлению 100 спортивных залов школ региона планируется завершить к 15 августа 2023 года.