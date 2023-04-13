День космонавтики: в социозащитных учреждениям прошли праздничные мероприятия для детей и взрослых

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Накануне праздника в Парке покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина побывали проживающие Хватовского, Энгельсского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, получатели услуг Питерского центра соцобслуживания.«Мы смогли увидеть уникальные экспонаты музея, среди которых подлинные предметы экипировки, макеты космических кораблей и предметы советского быта времен покорения космоса. Мы искренне благодарны нашему центру за возможность побывать на месте приземления Юрия Гагарина», - поделилась впечатлениями участница поездки из Питерского района Надежда Калошина.Свои рисунки представили на выставке «Космические дали» дети, состоящие на обслуживании в Петровском центре социального обслуживания. Выставка детского рисунка «Космический десант» прошла в социально-оздоровительном центре «Волжские зори».В центре соцобслуживания Пугачевского района прошло занятие по правополушарному тематическому рисованию для детей, состоящих на обслуживании. Лучшие «космические» работы были представлены на выставке в ЗАГСе города Пугачева.Специалисты Балашовского центра «Семья» провели для школьников занятие «Он всех нас позвал в космос», мастер-класс с детьми по изготовлению аппликации «Космос» прошел в центре соцобслуживания Самойловского района. Для получателей социальных услуг Балаковского дома-интерната прошел мастер-класс по созданию макетов планет и космической техники.Целый ряд мероприятий прошел в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Для проживающих прошел показ фильма «Время первых», викторина «Через тернии к звездам», показ документального фильма «Звезда по имени Гагарин», конкурс рисунков, беседа «Покорение космоса» и другие мероприятия.