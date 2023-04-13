13 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:00 | 13 апреля
Региональный ремонт 100 спортивных залов: спортивному залу посёлка Октябрьский подарили новую жизнь
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:05 | 13 апреля
День космонавтики: в социозащитных учреждениям прошли праздничные мероприятия для детей и взрослых
12:33 | 13 апреля
«Мы – граждане России!»: «Движение первых» предложило новый подход к вручению первого паспорта
12:02 | 13 апреля
В этом году саратовские лесничества должны высадить 4 тысячи гектаров нового леса
11:03 | 13 апреля
Саратовские компании поборются за звание лучшего бренда
10:00 | 13 апреля
В субботу в Саратове заработает новый автобусный маршрут
09:00 | 13 апреля
В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину
18:00 | 12 апреля
Нацпроект помог увеличить производство кирпича
17:00 | 12 апреля
Единовременную выплату вместо микроавтобусов смогут получить многодетные семьи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В этом году саратовские лесничества должны высадить 4 тысячи гектаров нового леса

Новости
"Это самый высокий уровень за последние 20 лет. Задача непростая и чтобы решить ее, нужна дополнительная техника. Специально для этого закупили 9 новых тракторов", - об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Роман Бусаргин.

Весной по всей области планируется высадить 2 тысячи гектаров леса. Больше всего - в Вольском, Черкасском, Макаровском и других лесничествах. В Новобурасском районе уже приступили к высадке саженцев сосны. Здесь лес восстановят на площади 55 гектаров. Специалисты говорят, что в прошлом году саженцы хорошо принялись – выжило больше 80 процентов молодых деревьев.

В этом году власти планируют обеспечить саженцами регион самостоятельно.

"Если весной ещё завозим их из других регионов, то осенью это будут только саратовские деревья. В нашем крупном питомнике в Новых Бурасах выращивают растения не только для лесхозов, но и для озеленения городов. Договорились, что техническую базу лесопитомника будем развивать. Посмотрим, чем можно помочь дополнительно.
Уровень лесистости в Саратовской области необходимо повышать. По данным Минсельхоза, у нас есть порядка 70 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Их можно использовать их под высадку. Сейчас прорабатываем юридический вопрос, как оперативно передавать эти площади лесхозам", - сообщил Роман Бусаргин.