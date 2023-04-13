В этом году саратовские лесничества должны высадить 4 тысячи гектаров нового леса

просмотров: 80

Весной по всей области планируется высадить 2 тысячи гектаров леса. Больше всего - в Вольском, Черкасском, Макаровском и других лесничествах. В Новобурасском районе уже приступили к высадке саженцев сосны. Здесь лес восстановят на площади 55 гектаров. Специалисты говорят, что в прошлом году саженцы хорошо принялись – выжило больше 80 процентов молодых деревьев.В этом году власти планируют обеспечить саженцами регион самостоятельно."Если весной ещё завозим их из других регионов, то осенью это будут только саратовские деревья. В нашем крупном питомнике в Новых Бурасах выращивают растения не только для лесхозов, но и для озеленения городов. Договорились, что техническую базу лесопитомника будем развивать. Посмотрим, чем можно помочь дополнительно.Уровень лесистости в Саратовской области необходимо повышать. По данным Минсельхоза, у нас есть порядка 70 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Их можно использовать их под высадку. Сейчас прорабатываем юридический вопрос, как оперативно передавать эти площади лесхозам", - сообщил Роман Бусаргин.