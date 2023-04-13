Саратовские компании поборются за звание лучшего бренда
Сегодня под председательством помощника Президента России Максима Орешкина состоялось совещание в формате ВКС по проведению форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса лучших новых отечественных брендов. Регион представил вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора Игорь Пивоваров и представители профильных министерств.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о форуме «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого проходит конкурс брендов. О самом конкурсе, номинациях, критериях отбора, а также о роли регионов сообщил директор специальных проектов операционного блока АСИ Михаил Хомич.
Мининвест - как куратор региональных мероприятий форума - подготовил информацию о мерах поддержки брендов и список потенциальных участников конкурса. Так, за имущественной поддержкой можно обратиться в Бизнес-инкубатор Саратовской области. Консультационно-образовательную помощь (обучающие семинары, тренинги, участие в бизнес-миссиях и выставках, выход на маркетплейсы и т.д.) можно получить в Центре поддержки предпринимательства. Инновационную поддержку для сельскохозяйственных и производственных предприятий оказывает Региональный центр инжиниринга. Финансовую поддержку – Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области (получение микрозаймов), Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области (предоставление поручительства по кредитам), Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области. Центр поддержки экспорта проконсультирует по вопросам внешнеэкономической деятельности.
Информационно-консультационную поддержку в сфере народных промыслов и ремесел оказывает Палата ремесел Саратовской области. Корпорация развития сопровождает инвестиционные проекты в рамках «одного окна».
Подать заявку на участие можно на сайте https://идея.росконгресс.рф/. Напомним, бренды-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса.