13 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:00 | 13 апреля
Региональный ремонт 100 спортивных залов: спортивному залу посёлка Октябрьский подарили новую жизнь
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:05 | 13 апреля
День космонавтики: в социозащитных учреждениям прошли праздничные мероприятия для детей и взрослых
12:33 | 13 апреля
«Мы – граждане России!»: «Движение первых» предложило новый подход к вручению первого паспорта
12:02 | 13 апреля
В этом году саратовские лесничества должны высадить 4 тысячи гектаров нового леса
11:03 | 13 апреля
Саратовские компании поборются за звание лучшего бренда
10:00 | 13 апреля
В субботу в Саратове заработает новый автобусный маршрут
09:00 | 13 апреля
В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину
18:00 | 12 апреля
Нацпроект помог увеличить производство кирпича
17:00 | 12 апреля
Единовременную выплату вместо микроавтобусов смогут получить многодетные семьи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

Новости


В Парке покорителей космоса прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики.
В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

В митинге-концерте «Время Первых» приняли участие губернатор Роман Бусаргин, Герой России, лётчик-космонавт Юрий Шаргин, общественники, военнослужащие и школьники.

«Полет Юрия Гагарина доказал всему миру, что наша страна, наши люди способны опережать время. Когда мы вместе трудимся ради общей цели, для нас нет ничего невозможного.

В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

Мы, саратовцы, гордимся, что судьба Юрия Гагарина навсегда связана с нашей областью. Здесь он научился летать. И сюда же, на саратовскую землю, вернулся героем, покорившим космос! - отметил Роман Бусаргин и добавил, что в дальнейшем Парк покорителей космоса будет развиваться – здесь по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина появится образовательный комплекс федерального уровня и детский космопарк. – Сейчас перед нами стоит задача вместе с общественностью продумать идею создания этого образовательного комплекса. Нужно встретиться с людьми, выслушать их предложения и проработать правильное решение».

В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

В конце мероприятия глава региона Роман Бусаргин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.