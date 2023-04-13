В Парке покорителей космоса возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

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В митинге-концерте «Время Первых» приняли участие губернатор Роман Бусаргин, Герой России, лётчик-космонавт Юрий Шаргин, общественники, военнослужащие и школьники.«Полет Юрия Гагарина доказал всему миру, что наша страна, наши люди способны опережать время. Когда мы вместе трудимся ради общей цели, для нас нет ничего невозможного.Мы, саратовцы, гордимся, что судьба Юрия Гагарина навсегда связана с нашей областью. Здесь он научился летать. И сюда же, на саратовскую землю, вернулся героем, покорившим космос! - отметил Роман Бусаргин и добавил, что в дальнейшем Парк покорителей космоса будет развиваться – здесь по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина появится образовательный комплекс федерального уровня и детский космопарк. – Сейчас перед нами стоит задача вместе с общественностью продумать идею создания этого образовательного комплекса. Нужно встретиться с людьми, выслушать их предложения и проработать правильное решение».В конце мероприятия глава региона Роман Бусаргин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.