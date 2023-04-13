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В субботу в Саратове заработает новый автобусный маршрут

Новости

В рамках реализации первого этапа проекта по строительству линии скоростного трамвая в Саратове 15, 17 и 18 апреля проведут тестовые перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
В субботу в Саратове заработает новый автобусный маршрут


Одновременно с этим ограничат выпуск подвижного состава на маршрутах трамваев №№ 8, 9 и 10.
В это время планируется увеличить количество подвижного состава автомобильного замещающего транспорта по 13 маршрутам регулярных перевозок.

Помимо этого, пройдет пробная организация нового маршрута № 19 «1-й Просяной проезд - Мирный переулок», который станет альтернативой трамвайному маршруту №9. На этом направлении предусмотрена работа пяти автобусов большой вместимости с предоставлением права льготного проезда по «Транспортной карте» и тарифу: наличный расчет – 30 руб., безналичный – 27 руб.
Подробную информацию об автобусных маршрутах-дублерах можно получить в официальном телеграм-канале «Скоростной трамвай» t.me/tramvai.64

Также оперативную информацию можно узнать по телефонам горячих линий:
- «Скоростной трамвай» + 7 937-25-10-797 ( с 9.00 до 18.00)
- МКУ «Транспортное управление» (8452) 28-69-48 (круглосуточно)
- МУПП «СГЭТ» (8452) 52-41-38 (круглосуточно)