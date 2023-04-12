Нацпроект помог увеличить производство кирпича

просмотров: 99

Участники рабочей группы проекта завода керамического кирпича с экспертами Регионального центра компетенций проводят работу по повышению эффективности процесса переналадки оборудования.На участках формовки и садки при переходе с одного вида продукции на другой периодически возникали простои, доходившие до 4 часов. Стояла задача – сократить время переналадки.Для сокращения времени протекания процесса и объёмов незавершенного производства был применен инструмент бережливого производства - быстрая переналадка. Он представляет собой набор теоретических и практических методов, которые позволяют сократить время операций наладки и переналадки оборудования.Уже удалось достичь первых эффективных показателей – в результате применения инструмента время переналадки сократилось почти в 3 раза - с 9442 до 3336 секунд.