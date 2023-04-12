12 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 апреля
Нацпроект помог увеличить производство кирпича
17:00 | 12 апреля
Единовременную выплату вместо микроавтобусов смогут получить многодетные семьи
16:00 | 12 апреля
Саратовские педагоги дали мастер-классы студентам Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского
15:30 | 12 апреля
Минздрав России: «Электричка здоровья» – лучший проект
15:02 | 12 апреля
Определен топ-5 региональных вакансий промышленных предприятий
14:35 | 12 апреля
Герой России позвал саратовцев на службу по контракту
14:00 | 12 апреля
Многодетные семьи могут получить на подключение к газовым сетям и установку оборудования до 100 тысяч рублей
13:05 | 12 апреля
Устройства для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок установили на железнодорожном вокзале Саратова
12:00 | 12 апреля
Гран-при областной студенческой весны завоевали сразу два саратовских вуза
11:02 | 12 апреля
Участник Курской битвы Дмитрий Ситников спел песню о Победе вместе с жителями Балакова
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Нацпроект помог увеличить производство кирпича

Новости

На региональных предприятиях продолжается реализация мероприятий нацпроекта «Производительность труда».

Нацпроект помог увеличить производство кирпича

Участники рабочей группы проекта завода керамического кирпича с экспертами Регионального центра компетенций проводят работу по повышению эффективности процесса переналадки оборудования.

На участках формовки и садки при переходе с одного вида продукции на другой периодически возникали простои, доходившие до 4 часов. Стояла задача – сократить время переналадки.

Для сокращения времени протекания процесса и объёмов незавершенного производства был применен инструмент бережливого производства - быстрая переналадка. Он представляет собой набор теоретических и практических методов, которые позволяют сократить время операций наладки и переналадки оборудования.

Уже удалось достичь первых эффективных показателей – в результате применения инструмента время переналадки сократилось почти в 3 раза - с 9442 до 3336 секунд.