Единовременную выплату вместо микроавтобусов смогут получить многодетные семьи

просмотров: 110

Внесение законопроекта инициировано многодетными семьями, которые неоднократно акцентировали внимание на трудности в использовании выделяемых микроавтобусов: расход бензина, размер страховки, наличие водительских прав категории D и т.д.Законопроектом предусмотрен переходный период до 1 сентября 2023 года, до этой даты сохраняется право получения автотранспорта на прежних условиях для семей, у которых оно возникло до вступления в силу настоящего закона после его принятия.Напомним, Саратовская область является одним из 19 субъектов Российской Федерации, в которых для многодетных семей предусмотрено право на предоставление автотранспортного средства на бесплатной основе либо денежных средств на его приобретение. На сегодняшний день в регионе этой мерой поддержки в целом воспользовались 285 многодетных семей.