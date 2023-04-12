12 апреля 2023 СРЕДА
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Единовременную выплату вместо микроавтобусов смогут получить многодетные семьи

Новости
Сегодня на заседании комитета по социальной политики Саратовской областной Думы представлен законопроект, согласно которому многодетные семьи, воспитывающие семь и более детей, смогут получить единовременную социальную выплату на приобретение автотранспорта в размере 1,5 млн руб.
Единовременную выплату вместо микроавтобусов смогут получить многодетные семьи

Внесение законопроекта инициировано многодетными семьями, которые неоднократно акцентировали внимание на трудности в использовании выделяемых микроавтобусов: расход бензина, размер страховки, наличие водительских прав категории D и т.д.

Законопроектом предусмотрен переходный период до 1 сентября 2023 года, до этой даты сохраняется право получения автотранспорта на прежних условиях для семей, у которых оно возникло до вступления в силу настоящего закона после его принятия.

Напомним, Саратовская область является одним из 19 субъектов Российской Федерации, в которых для многодетных семей предусмотрено право на предоставление автотранспортного средства на бесплатной основе либо денежных средств на его приобретение. На сегодняшний день в регионе этой мерой поддержки в целом воспользовались 285 многодетных семей.