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Минздрав России: «Электричка здоровья» – лучший проект

Новости


Подведены итоги конкурса просветительских проектов «Свет профилактики», организованного ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России совместно с Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний и направленного на выявление лучших практик по профилактике заболеваний, формированию ответственного отношения к своему здоровью.
Минздрав России: «Электричка здоровья» – лучший проект

10 апреля на XXX Российском Национальном конгрессе «Человек и Лекарство» состоялась торжественная церемония награждения победителей. Награду в номинации «Лучший социальный проект в сфере профилактики и ЗОЖ» получила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Саратовской области, главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Римма Яхина. Диплом вручила Наталья Костенко, руководитель отдела планирования и организации медицинской помощи Центральной Дирекции Здравоохранения - филиал ОАО "РЖД", которая отметила уникальность и высокую социальную значимость проекта.

На церемонии награждения присутствовали и вручали дипломы победителям Виктор Фисенко первый заместитель Министра здравоохранения РФ, заместители Министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова и Андрей Плутницкий, Оксана Драпкина академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации Любовь Дроздова.

«Будьте внимательны к своему самочувствию, если вы вдруг почувствовали себя плохо, обратитесь за медицинской помощью в лечебное учреждение, не занимайтесь самолечением - назначить правильное лечение может только врач. Соблюдайте правила здорового образа жизни, будьте позитивны - эти несложные правила помогут вам получать удовольствие от каждого дня»,- подчеркнула Римма Яхина.