Саратовские педагоги дали мастер-классы студентам Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского

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Визит проходил в рамках межрегионального образовательного проекта «Профессиональное взаимодействие в сфере культуры: новые возможности подготовки кадров» общественно значимых мероприятий федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».Ведущие педагоги консерватории провели для студентов академии полноценные и содержательные мастер-классы. В завершении визита в большом концертном зале музыкального корпуса академии состоялся концерт педагогов Саратовской консерватории и лауреатов международных конкурсов Вячеслава Бондаренко, Татьяны Нечаевой и Марины Солововой для луганской публики, студентов и педагогов академии. Зрители тепло приветствовали исполнителей и благодарили бурными аплодисментами.