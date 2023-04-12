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Герой России позвал саратовцев на службу по контракту

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В Саратове Герой России Александр Янклович рассказал, как важно для мужчины служить в Вооруженных силах РФ.

Герой России позвал саратовцев на службу по контракту

Александр Юрьевич - военный в третьем поколении, участник нескольких военных операций, неоднократно сопровождал гуманитарный груз на фронт. Его сын - участник специальной военной операции, несмотря на полученное ранение под Красным Лиманом, продолжает службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

«Сегодня в истории нашей страны настало время, когда мало говорить о патриотизме, мало говорить о любви к Родине - нужно действовать. Каждый на своем месте должен подняться и защитить нашу страну. Сегодня страна нуждается в тебе. Сегодня мой сын воюет в 26-м отряде. Я в силу определенных обстоятельств выполняю те задачи, которые могу. Огромное количество моих друзей, ветеранов «Двадцатки» сегодня в рядах Вооруженных сил. И сегодня ты, саратовец, должен взять в руки оружие. Сегодня ты должен пойти на контракт. И помочь своей Родине. Ребят, служба по контракту - лучшая работа в мире. Помощь своей Родине - лучшая работа в мире. Вы нужны нам, приходите», - обратился к саратовцам Герой России.

Напомним, в Саратовской области идет формирование новых именных подразделений, а также доукомплектование действующих воинских частей. Контракт вправе заключить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

Подробности о контрактной службе можно узнать на горячей линии по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), на сайте contract.mil.ru.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки на федеральном и региональном уровнях.