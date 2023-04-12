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Определен топ-5 региональных вакансий промышленных предприятий

Новости

Центр занятости населения Саратовской области определил топ-5 вакансий по уровню заработной платы для специалистов, требующихся промышленным предприятиям области.

Все они будут представлены на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдет в пяти городах области 14 и 15 апреля.

Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им А.И. Глухарева занял первые три позиции топа со следующими предложениями. Предприятию требуются наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (85-100 тыс. руб.), главный технолог (предлагаемая заработная плата 70 тыс. руб.), электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (60-70 тыс. руб.).
Работодатель предлагает будущим сотрудникам материальную помощь к бракосочетанию, рождению детей, возможность отдыха на турбазе, летний отдых детям работников, а также частичную компенсацию затрат для оплаты проезда общественным транспортом и другие меры социальной поддержки.

Также в топ-5 вошли Саратовский радиоприборный завод с вакансией инженера-программиста и заработной платой 50,8 тыс. руб. и АО «Балаковорезинотехника» - предприятию требуется прессовщик-вулканизаторщик (50 тыс. руб.).
Напомним, на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства более 70 работодателей области представят более 3,5 тысячи вакансий. Участниками станут жители области, ищущие работу, учащиеся и студенты порядка 20 учебных заведений региона, другие заинтересованные лица. Ожидается, что мероприятия посетят не менее 3 тысяч человек.