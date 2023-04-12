Многодетные семьи могут получить на подключение к газовым сетям и установку оборудования до 100 тысяч рублей

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На получение субсидии могут претендовать участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.Кроме того воспользоваться данной мерой поддержки могут многодетные семьи, а также малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане.Субсидия предоставляется жителям региона, заключившим в 2023 году договор с газораспределительной организацией, при условии, если на дату обращения за субсидией данный договор еще не исполнен сторонами.Субсидия назначается однократно в размере затрат, связанных с газификацией, но не более 100 000 рублей, и перечисляется на расчетный счет газораспределительной организации, с которой гражданин заключил договор.За консультациями о порядке и условиях назначения субсидии и с заявлением о ее предоставлении жители области могут обращаться в учреждения социальной поддержки по месту нахождения газифицируемого домовладения.