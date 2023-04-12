Устройства для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок установили на железнодорожном вокзале Саратова

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Принимаемая фандоматом тара распределяется в специальные контейнеры и в дальнейшем передаётся на перерабатывающие предприятия.В качестве вознаграждения за сданную тару пользователю фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе.Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.Аналогичные фандоматы также установлены на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Омска, Волгограда, Астрахани и других городов.***ОАО «РЖД» реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Например, уже много лет на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует проект селективного сбора вторичных материальных ресурсов, организовываются места и устанавливаются специальные контейнеры для сбора стекла, пластика, бумаги, батареек и других видов отходов.