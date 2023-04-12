12 апреля 2023 СРЕДА
Новости
15:02 | 12 апреля
Определен топ-5 региональных вакансий промышленных предприятий
14:35 | 12 апреля
Герой России позвал саратовцев на службу по контракту
14:00 | 12 апреля
Многодетные семьи могут получить на подключение к газовым сетям и установку оборудования до 100 тысяч рублей
13:05 | 12 апреля
Устройства для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок установили на железнодорожном вокзале Саратова
12:00 | 12 апреля
Гран-при областной студенческой весны завоевали сразу два саратовских вуза
11:02 | 12 апреля
Участник Курской битвы Дмитрий Ситников спел песню о Победе вместе с жителями Балакова
10:03 | 12 апреля
В России ввели полный запрет на продажу вейпов детям
09:00 | 12 апреля
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ: в саратовскую команду вошли 435 участников
08:30 | 12 апреля
День космонавтики-2023: программа праздничных мероприятий
20:58 | 11 апреля
Участниками тура бизнес-форума «Код лидера» станут предприниматели из России и стран СНГ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Гран-при областной студенческой весны завоевали сразу два саратовских вуза

Новости


Завершился 26-й ежегодный региональный фестиваль «Саратовская студенческая весна». В нем свои номера продемонстрировали лучшие студенческие творческие коллективы из 6 ведущих вузов региона.
Гран-при областной студенческой весны завоевали сразу два саратовских вуза

С приветственным словом перед участниками конкурса выступил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона отметил, что наша делегация уже третий год подряд завоевывает гран-при в финале Всероссийской "Студенческой весны".

"Своими победами в престижных конкурсах вы регулярно доказываете, что самая талантливая молодежь именно здесь, в Саратовской области. Уверен, что свою «задачу максимум» на этот год вы прекрасно осознаете. Но это не главное, потому что все вы уже молодцы. Спасибо за то, что стремитесь к большему, становитесь лучше и делаете лучше родной регион", - отметил губернатор.

Жюри определило победителей по шести фестивальным направлениям: "Танцевальное", "Музыкальное", "Театральное", "Медиа", "Оригинальный жанр" и "Лучшая концертная программа".

Заветную награду – гран-при фестиваля в общем зачете – разделили Саратовская государственная юридическая академия и Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина.