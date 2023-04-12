Гран-при областной студенческой весны завоевали сразу два саратовских вуза

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С приветственным словом перед участниками конкурса выступил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона отметил, что наша делегация уже третий год подряд завоевывает гран-при в финале Всероссийской "Студенческой весны"."Своими победами в престижных конкурсах вы регулярно доказываете, что самая талантливая молодежь именно здесь, в Саратовской области. Уверен, что свою «задачу максимум» на этот год вы прекрасно осознаете. Но это не главное, потому что все вы уже молодцы. Спасибо за то, что стремитесь к большему, становитесь лучше и делаете лучше родной регион", - отметил губернатор.Жюри определило победителей по шести фестивальным направлениям: "Танцевальное", "Музыкальное", "Театральное", "Медиа", "Оригинальный жанр" и "Лучшая концертная программа".Заветную награду – гран-при фестиваля в общем зачете – разделили Саратовская государственная юридическая академия и Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина.