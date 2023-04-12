Участник Курской битвы Дмитрий Ситников спел песню о Победе вместе с жителями Балакова

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В проекте принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, спортсмены, студенты, волонтеры, работники крупных предприятий, учителя, профессиональные артисты и многие известные балаковцы.Ребята, которые занимаются в студии звукорежиссуры, и юные фотографы, побывали в гостях у участника Курской битвы Дмитрия Сергеевича Ситникова. Он тоже исполнил часть композиции.Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич был минометчиком, участвовал в боевых действиях в Белоруссии, Польше и Германии. Ветеран имеет множество наград, в числе которых орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».На данный момент записаны уже около 50 человек. Сейчас ребята занимаются сведением записанных отрывков песни, их обработкой, а также готовят клип.Премьера композиции запланирована на 5 мая.