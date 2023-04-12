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В России ввели полный запрет на продажу вейпов детям

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Госдума РФ приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

"В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей", - отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.