День космонавтики-2023: программа праздничных мероприятий

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В 9:00 на набережной Космонавтов Саратова начнется торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Юрия Гагарина.Основные мероприятия с 11:00 развернутся в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе. Здесь пройдут:– презентация проекта и мобильного приложения «AR–экскурсия «Гагарин. 108 минут» с дополненной реальностью– тематическое мероприятие «Время Первых»В 12:00 заработает передвижная выставка «Покорение космоса». Посетителям расскажут о полете первого в мире космонавта, о предполетной подготовке и в целом о личности Юрия Гагарина.С 15:00 до 17:00 серия мероприятий состоится в СГТУ им. Юрия Гагарина. Там пройдет слет председателей отделений Российского движения детей и молодежи Саратовской области, открытие первичного отделения движения на базе университета.