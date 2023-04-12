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День космонавтики-2023: программа праздничных мероприятий

Новости

Сегодня в Саратовской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики.
День космонавтики-2023: программа праздничных мероприятий

В 9:00 на набережной Космонавтов Саратова начнется торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Юрия Гагарина.

Основные мероприятия с 11:00 развернутся в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе. Здесь пройдут:
– презентация проекта и мобильного приложения «AR–экскурсия «Гагарин. 108 минут» с дополненной реальностью
– тематическое мероприятие «Время Первых»

В 12:00 заработает передвижная выставка «Покорение космоса». Посетителям расскажут о полете первого в мире космонавта, о предполетной подготовке и в целом о личности Юрия Гагарина.

С 15:00 до 17:00 серия мероприятий состоится в СГТУ им. Юрия Гагарина. Там пройдет слет председателей отделений Российского движения детей и молодежи Саратовской области, открытие первичного отделения движения на базе университета.