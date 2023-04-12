ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ: в саратовскую команду вошли 435 участников

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В этом году в состав нашей команды вошли 435 человек – она самая многочисленная за всю историю участия в Играх. Заявки подавали более 1900 талантов из 35 районов нашей области. Всего в регион приедет более двух тысяч творчески одаренных детей и молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 72 регионов России.На встрече Роман Бусаргин пообщался с ребятами и узнал, что самой юной участнице саратовской делегации Виктории Рычковской всего 9 лет. Она будет выступать в номинации «Цирковое искусство». Кроме того, в этом году на Играх будет представлена новая номинация «Аналитика трендов.«Вы очень интересные, яркие, талантливые люди. Искренне желаю вам побед, успехов. Этот конкурс - новый этап вашей жизни, который необходимо пройти достойно. Вы получите бесценный опыт. Верьте в себя, никогда не грустите, даже если что-то получается не так, как вам хотелось бы», - сказал Роман Бусаргин.