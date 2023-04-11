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Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью
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Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью

Новости
Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью


С помощью мобильного приложения гости Парка покорителей космоса им. Ю. А. Гагарина увидят основные вехи развития советской космонавтики: от реактивного прибора Циолковского до полета Первого космонавта планеты.

Мобильное приложение «АR – экскурсия «Гагарин. 108 минут» презентуют в Парке 12 апреля.

Кроме того, в этот день посетители комплекса смогут бесплатно посмотреть другие экскурсии, услышать выступление творческих коллективов и приобрести сувениры.