11 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 11 апреля
Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью
17:30 | 11 апреля
В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных
16:00 | 11 апреля
Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
15:00 | 11 апреля
Саратовцы первыми увидят фильм "Доктор"
13:00 | 11 апреля
На Саратовском гидроузле началось половодье
11:30 | 11 апреля
В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»
10:40 | 11 апреля
В Саратове создана детальная цифровая карта города
09:30 | 11 апреля
Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев
08:30 | 11 апреля
Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове
08:00 | 11 апреля
Участники субботника на Кумысной поляне собрали более 70 кубометров мусора
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных

Новости
Согласно документу, жителям области запрещено содержать и прикармливать животных в общих помещениях многоквартирного дома. В частности, на чердаках, лестничных клетках, крышах, подъездах.


Владельцы домашних животных теперь не имеют право оставлять в таких помещениях своего питомца на привязи на срок более часа.

В частных домах хозяева должны огородить территорию и установить предупреждающую надпись о наличии собак.

Если по каким-либо причинам на выгуле собака потерялась, владелец обязан принять незамедлительные меры к розыску.

Перевозить животных, рост которых превышает 35 см в холке, в общественном транспорте возможно стало только в наморднике. Если животное меньше указанного роста, то транспортировать его полагается в специализированных клетках. При этом сопровождать собак потенциально опасных пород запрещено лицам, возраст которых менее 14 лет.