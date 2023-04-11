В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных

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Владельцы домашних животных теперь не имеют право оставлять в таких помещениях своего питомца на привязи на срок более часа.В частных домах хозяева должны огородить территорию и установить предупреждающую надпись о наличии собак.Если по каким-либо причинам на выгуле собака потерялась, владелец обязан принять незамедлительные меры к розыску.Перевозить животных, рост которых превышает 35 см в холке, в общественном транспорте возможно стало только в наморднике. Если животное меньше указанного роста, то транспортировать его полагается в специализированных клетках. При этом сопровождать собак потенциально опасных пород запрещено лицам, возраст которых менее 14 лет.