Участники субботника на Кумысной поляне собрали более 70 кубометров мусора

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В уборке особо охраняемой природной территории приняли участие члены регионального правительства во главе с губернатором Романом Бусаргиным, депутаты областной думы, члены Общественной палаты, представители Росприроднадзора, природоохранных структур и правоохранительных органов, сотрудники ГУ МЧС, УФСИН, УФССП, специалисты таможенной службы, городских предприятий и организаций, студенты и эковолонтеры.Расчистка территорий от мусора велась на центральной площадке природного парка у лагеря «Березка», на главной смотровой площадке, в березовой роще на полевой дороге к поселку Рейник, а также в районе телевышки. Осуществлялась уборка мест отдыха, придорожных полос и прилегающих к ним зеленых зон. Сотрудники городской администрации взяли на себя задачу по устранению свалки на дороге к СНТ «Ветеран». Со всех участков собрали более 70 кубометров мусора.Помимо уборки на центральной площадке особо охраняемой природной территории, собравшиеся высадили 150 саженцев березы, рябины и сирени.«На территории природного парка «Кумысная поляна» мусора в этом году значительно меньше. Министерство регулярно проводит субботники на особо охраняемой природной территории. С каждым годом все большее число жителей региона включается в экологическую работу. Студенты саратовских вузов также вышли на субботник. Часть ребят убирала центральную площадку, большинство - закрепленные за их учебными заведениями родники», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.Министерство продолжит работы по расширению общей площади природного парка «Кумысная поляна», а также планирует дальнейшее обустройство Кумысной поляны и строительство беседочного городка в местах отдыха горожан.