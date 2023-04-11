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Участники субботника на Кумысной поляне собрали более 70 кубометров мусора

Новости

Экологический субботник на территории природного парка «Кумысная поляна» собрал более 300 человек.
Участники субботника на Кумысной поляне собрали более 70 кубометров мусора

В уборке особо охраняемой природной территории приняли участие члены регионального правительства во главе с губернатором Романом Бусаргиным, депутаты областной думы, члены Общественной палаты, представители Росприроднадзора, природоохранных структур и правоохранительных органов, сотрудники ГУ МЧС, УФСИН, УФССП, специалисты таможенной службы, городских предприятий и организаций, студенты и эковолонтеры.

Расчистка территорий от мусора велась на центральной площадке природного парка у лагеря «Березка», на главной смотровой площадке, в березовой роще на полевой дороге к поселку Рейник, а также в районе телевышки. Осуществлялась уборка мест отдыха, придорожных полос и прилегающих к ним зеленых зон. Сотрудники городской администрации взяли на себя задачу по устранению свалки на дороге к СНТ «Ветеран». Со всех участков собрали более 70 кубометров мусора.

Помимо уборки на центральной площадке особо охраняемой природной территории, собравшиеся высадили 150 саженцев березы, рябины и сирени.

«На территории природного парка «Кумысная поляна» мусора в этом году значительно меньше. Министерство регулярно проводит субботники на особо охраняемой природной территории. С каждым годом все большее число жителей региона включается в экологическую работу. Студенты саратовских вузов также вышли на субботник. Часть ребят убирала центральную площадку, большинство - закрепленные за их учебными заведениями родники», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Министерство продолжит работы по расширению общей площади природного парка «Кумысная поляна», а также планирует дальнейшее обустройство Кумысной поляны и строительство беседочного городка в местах отдыха горожан.