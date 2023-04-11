11 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 11 апреля
Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью
17:30 | 11 апреля
В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных
16:00 | 11 апреля
Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
15:00 | 11 апреля
Саратовцы первыми увидят фильм "Доктор"
13:00 | 11 апреля
На Саратовском гидроузле началось половодье
11:30 | 11 апреля
В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»
10:40 | 11 апреля
В Саратове создана детальная цифровая карта города
09:30 | 11 апреля
Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев
08:30 | 11 апреля
Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове
08:00 | 11 апреля
Участники субботника на Кумысной поляне собрали более 70 кубометров мусора
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Новости

Егор Самараев, обучающийся 7 класса школы №8 города Петровска, стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»


Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» учреждён Министерством просвещения Российской Федерации в рамках просветительского проекта «Без срока давности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках проекта изучаются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.