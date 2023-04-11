Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
Егор Самараев, обучающийся 7 класса школы №8 города Петровска, стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» учреждён Министерством просвещения Российской Федерации в рамках просветительского проекта «Без срока давности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне.
В рамках проекта изучаются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.