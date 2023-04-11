Саратовцы первыми увидят фильм "Доктор"

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В широкий прокат выходит художественный фильм Артема Темникова «Доктор». Фильм поднимает вечную проблему отцов и детей в 21 веке. Главную роль доктора Христофорова сыграл Сергей Пускепалис – это его последняя роль в кино. Прокат в российских кинотеатрах приурочен ко дню рождения актера - 15 апреля.Премьерный показ фильма «Доктор» состоялся на первом Всероссийском фестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2022 года. Фильм получил престижный приз «За лучший сценарий» и спецприз Сергею Пускепалису. Также фильм стал обладателем призов «За лучший иностранный фильм» и «Зрительских симпатий» на Международном кинофестивале в Индии Athvikvaruni International Film Festival и уже отобран в конкурсы нескольких российских и международных кинофестивалей.Создатели фильма приняли решение, что средства, полученные от кинопроката, будут перечислены в детские дома Ярославской области, воспитанники которых снимались в фильме.Напомним, актер Сергей Пускепалис погиб в прошлом году. Авария произошла, когда он перегонял микроавтобус для нужд участников специальной военной операции.