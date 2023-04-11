11 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 11 апреля
Ко Дню космонавтики в Парке покорителей космоса появится AR- экскурсия с дополненной реальностью
17:30 | 11 апреля
В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных
16:00 | 11 апреля
Школьник из Петровска стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
15:00 | 11 апреля
Саратовцы первыми увидят фильм "Доктор"
13:00 | 11 апреля
На Саратовском гидроузле началось половодье
11:30 | 11 апреля
В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»
10:40 | 11 апреля
В Саратове создана детальная цифровая карта города
09:30 | 11 апреля
Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев
08:30 | 11 апреля
Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове
08:00 | 11 апреля
Участники субботника на Кумысной поляне собрали более 70 кубометров мусора
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На Саратовском гидроузле началось половодье

Новости

На Саратовской ГЭС (филиал РусГидро) началась активная фаза половодья. В результате увеличения приточности в Саратовское водохранилище на гидростанции 10 апреля открыты первые глубинные водосбросы.
На Саратовском гидроузле началось половодье

Среднесуточный приток воды составил 16,3 тысяч кубометров в секунду. Уровень воды в верхнем бьефе в соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) по состоянию на 10 апреля 2023 составляет 28,2 м, в нижнем бьефе - 17,6 м.

Половодье в этом году началось ранее обычного. В 2022 году первые водосбросы были открыты на 15 дней позже. Тем не менее, Саратовская ГЭС проходит его в штатном режиме.

«В работе в настоящее время находятся 21 гидроагрегат из 24, на трех оставшихся ведутся плановые работы. Персонал ГЭС и подрядных организаций полностью готовы к прохождению половодно-паводкового периода, - отмечает главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин. - Гидрологи прогнозируют плавное и спокойное течение половодья. Его пик ожидается с 15 по 22 апреля. Предполагаем, что в это время уровень воды ниже плотины Саратовской ГЭС не превысит максимального значения в 20,8 метров, а суммарные сбросы составят 26 тысяч кубометров в секунду - это средние показатели для весеннего половодья».

Приточность воды в Саратовское водохранилище каждые сутки будет увеличиваться на 2 тысячи кубометров в секунду, пока не достигнет пиковых показателей. Уровень воды в верхнем бьефе Саратовской ГЭС не превысит 28,2 м (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений) – в соответствии с графиком обеспечения режима спецпропуска, который установили Росводресурсы. В случае изменения гидрологической обстановки Росводресурсы скорректируют режимы работы волжских ГЭС.

В период максимальных сбросов воды Саратовская ГЭС напоминает: приближаться к плотине опасно!

В соответствии с действующим законодательством:
- запрещается движение маломерных судов в верхнем и нижнем бьефах Саратовского гидроузла на расстоянии менее 1 км от плотины;
- запрещена добыча (вылов) водных биоресурсов на расстоянии менее 2 км вниз по течению от плотины Саратовской ГЭС, а также в верхнем бьефе Саратовского водохранилища на расстоянии менее 500 м от плотины.

В пределах этих границ контроль за соблюдением требований законодательства осуществляют уполномоченные правоохранительные и государственные органы. Саратовская ГЭС оказывает им полное содействие в установлении фактов нарушения законодательства, а также проводит постоянную разъяснительную и профилактическую работу. В целях обеспечения антитеррористической защищенности в акватории нижнего и верхнего бьефа Саратовской ГЭС установлена 500-метровая охранная зона. Границы охранной зоны обозначены по береговой линии специальными предупреждающими знаками, в соответствии с требованиями законодательства. В целях своевременного реагирования на нарушение границ охранной зоны подразделение Росгвардии осуществляет патрулирование на охранном катере.