На Саратовском гидроузле началось половодье

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Среднесуточный приток воды составил 16,3 тысяч кубометров в секунду. Уровень воды в верхнем бьефе в соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) по состоянию на 10 апреля 2023 составляет 28,2 м, в нижнем бьефе - 17,6 м.Половодье в этом году началось ранее обычного. В 2022 году первые водосбросы были открыты на 15 дней позже. Тем не менее, Саратовская ГЭС проходит его в штатном режиме.«В работе в настоящее время находятся 21 гидроагрегат из 24, на трех оставшихся ведутся плановые работы. Персонал ГЭС и подрядных организаций полностью готовы к прохождению половодно-паводкового периода, - отмечает главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин. - Гидрологи прогнозируют плавное и спокойное течение половодья. Его пик ожидается с 15 по 22 апреля. Предполагаем, что в это время уровень воды ниже плотины Саратовской ГЭС не превысит максимального значения в 20,8 метров, а суммарные сбросы составят 26 тысяч кубометров в секунду - это средние показатели для весеннего половодья».Приточность воды в Саратовское водохранилище каждые сутки будет увеличиваться на 2 тысячи кубометров в секунду, пока не достигнет пиковых показателей. Уровень воды в верхнем бьефе Саратовской ГЭС не превысит 28,2 м (без учета сгонно-нагонных ветровых явлений) – в соответствии с графиком обеспечения режима спецпропуска, который установили Росводресурсы. В случае изменения гидрологической обстановки Росводресурсы скорректируют режимы работы волжских ГЭС.В период максимальных сбросов воды Саратовская ГЭС напоминает: приближаться к плотине опасно!В соответствии с действующим законодательством:- запрещается движение маломерных судов в верхнем и нижнем бьефах Саратовского гидроузла на расстоянии менее 1 км от плотины;- запрещена добыча (вылов) водных биоресурсов на расстоянии менее 2 км вниз по течению от плотины Саратовской ГЭС, а также в верхнем бьефе Саратовского водохранилища на расстоянии менее 500 м от плотины.В пределах этих границ контроль за соблюдением требований законодательства осуществляют уполномоченные правоохранительные и государственные органы. Саратовская ГЭС оказывает им полное содействие в установлении фактов нарушения законодательства, а также проводит постоянную разъяснительную и профилактическую работу. В целях обеспечения антитеррористической защищенности в акватории нижнего и верхнего бьефа Саратовской ГЭС установлена 500-метровая охранная зона. Границы охранной зоны обозначены по береговой линии специальными предупреждающими знаками, в соответствии с требованиями законодательства. В целях своевременного реагирования на нарушение границ охранной зоны подразделение Росгвардии осуществляет патрулирование на охранном катере.