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В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»

Новости

Сегодня в 12.00 в театре оперетты в г.Энгельсе состоится открытие первого Всероссийского фестиваля музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь». В программе фестиваля - спектакли театров из Самарской, Волгоградской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской областей, а также Луганской Народной Республики.

В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»

Одним из ярких событий фестиваля должен стать показ рок-оперы Юрия Дерского «Распятая юность» в постановке Луганского академического музыкально-драматического театра. Эмоциональный музыкальный рассказ предлагает современное прочтение истории о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи.

Помимо показа спектаклей, в рамках фестиваля будет проводиться ZOOM-лаборатория «Патриотические музыкальные спектакли – новые идеи». Руководителем лаборатории, в которой предлагается принять участие композиторам и авторам либретто новых патриотических спектаклей, станет заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска» композитор Александр Пантыкин.

Основной зрительской аудиторией фестиваля, как планируют его организаторы, должны стать молодые зрители. Поэтому билеты на все спектакли фестиваля можно приобрести по Пушкинской карте.

В Энгельсе открывается Всероссийский фестиваль музыкальных патриотических спектаклей «Zа жизнь»