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В Саратове создана детальная цифровая карта города

Новости

В регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. На сегодняшний день создан сервис «Цифровой двойник», 39 светофоров стали «умными»
В Саратове создана детальная цифровая карта города

Сервис «Цифровой двойник» - это не только детальная цифровая карта города, но и базы данных инвентаризации объектов на дорогах. Он позволит оптимизировать условия движения транспортных средств и пешеходов и эффективно управлять объектами дорожно-транспортной инфраструктуры.

На основных магистралях города с наиболее загруженным трафиком модернизировали пункты управления светофорами. Уже сейчас действуют 39 "умных светофоров», которые оснащены 136 видеодетекторами. Они проводят видеонаблюдение за дорожной ситуацией, измеряют транспортный поток и обеспечивают технологию централизованного и адаптивного управления светофорами. Помимо видеодетекторов, измерение потока и контроль за движением транспорта обеспечивается 36 стратегическими радиолокационными детекторам.

Только за прошедшие три месяца создано более 40 планов режимов работы модернизированных светофоров, по которым, в зависимости от загруженности дорог, длительность зеленых и красных сигналов автоматически меняется для уменьшения заторов.

Также модернизирована подсистема видеоаналитики. Теперь на 18 перекрестках с помощью 60 камер и нейросетей в автоматическом режиме отслеживаются различные инциденты и ДТП. Кроме того, в Саратове развернута подсистема приоритетного проезда общественного транспорта на выделенных полосах и создана система информирования водителей, где на четырех дорожных табло размещается актуальная информация об условиях движения: о скоростных ограничениях, дорожных работах и погодных условиях.

Сервис в конце 2023 будет расширен за счет интеграции данных с метеостанций и экологических станций. Работы по установке будут завершены к декабрю этого года. Также «Умный светофорный парк» увеличится до 54 единиц, оснащаемых 196 видеодетекторами.