Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев

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В соответствии с поручениями губернатора приняты следующие решения:-15 апреля состоится первое тестовое ограничение работы трамваев №8,9,10 в Саратове. Важно заранее анонсировать расписание замещающих автобусных маршрутов, места остановок. С 15 мая движение трамвайных маршрутов будет закрыто на время строительства скоростного трамвая;-Перед Пасхой областному минтрансу поручено запустить дополнительные автобусы к кладбищам, опубликовать расписание движения. Главам районов – проверить подъезды к местам захоронения, где требуется – привести их в порядок;- Из-за малоснежной зимы и ранней весны необходимо закачать воду в пруды Заволжья. По оценке минсельхоза, на это потребуется порядка 15 млн рублей. Итоги обследования показали, что водоёмы заполнены только на 70-80%. Губернатор поручил зампреду Роману Ковальскому начать закачку воды уже в апреле.