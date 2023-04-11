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17:30 | 11 апреля
В регионе установили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных
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15:00 | 11 апреля
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На Саратовском гидроузле началось половодье
11:30 | 11 апреля
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10:40 | 11 апреля
В Саратове создана детальная цифровая карта города
09:30 | 11 апреля
Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев
08:30 | 11 апреля
Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове
08:00 | 11 апреля
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Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев

Новости

Глава региона Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с зампредами и министрами Правительства области. Обсуждались текущие вопросы развития региона, ситуация в муниципалитетах, темы, поднятые жителями в социальных сетях.
Стартует тестовое закрытие некоторых маршрутов трамваев

В соответствии с поручениями губернатора приняты следующие решения:
-15 апреля состоится первое тестовое ограничение работы трамваев №8,9,10 в Саратове. Важно заранее анонсировать расписание замещающих автобусных маршрутов, места остановок. С 15 мая движение трамвайных маршрутов будет закрыто на время строительства скоростного трамвая;

-Перед Пасхой областному минтрансу поручено запустить дополнительные автобусы к кладбищам, опубликовать расписание движения. Главам районов – проверить подъезды к местам захоронения, где требуется – привести их в порядок;

- Из-за малоснежной зимы и ранней весны необходимо закачать воду в пруды Заволжья. По оценке минсельхоза, на это потребуется порядка 15 млн рублей. Итоги обследования показали, что водоёмы заполнены только на 70-80%. Губернатор поручил зампреду Роману Ковальскому начать закачку воды уже в апреле.