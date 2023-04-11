Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове

просмотров: 133

Увековечивание памяти было инициировано Саратовским отделением Союза журналистов России. Памятная табличка будет расположена на доме №2 по улице Одесской в Саратове, где жил безымянный герой Великой Отечественной войны Иван Сидоров.Напомним, на основе архивных документов Комитета госбезопасности саратовский ветеран журналистики Александр Симонов восстановил правду о том, что именно бывшие военнопленные, саратовец Иван Сидоров и рязанец Василий Губарев, взяли в плен бывшего рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в апреле 1945 года.«Сидоров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста» – так называется книга Симонова, журналистское расследование которого изменило взгляд историков на завершающий этап войны. Концепция Симонова признана Военно-историческим обществом России, есть публикации и авторские отзывы. Восстановлена историческая справедливость: считалось, что Гиммлера пленили англичане.По информации Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»