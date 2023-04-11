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Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове
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Сегодня в Саратове откроют мемориальную доску памяти о советском солдате Иване Сидорове

Новости

Сегодня, 11 апреля, в 10.00 состоится торжественное открытие мемориальной доски Ивану Егоровичу Сидорову. На основе архивных документов Комитета госбезопасности саратовский ветеран журналистики Александр Симонов восстановил правду о том, что именно бывшие военнопленные, саратовец Иван Сидоров и рязанец Василий Губарев, взяли в плен бывшего рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в апреле 1945 года.

Увековечивание памяти было инициировано Саратовским отделением Союза журналистов России. Памятная табличка будет расположена на доме №2 по улице Одесской в Саратове, где жил безымянный герой Великой Отечественной войны Иван Сидоров.

Напомним, на основе архивных документов Комитета госбезопасности саратовский ветеран журналистики Александр Симонов восстановил правду о том, что именно бывшие военнопленные, саратовец Иван Сидоров и рязанец Василий Губарев, взяли в плен бывшего рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в апреле 1945 года.

«Сидоров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста» – так называется книга Симонова, журналистское расследование которого изменило взгляд историков на завершающий этап войны. Концепция Симонова признана Военно-историческим обществом России, есть публикации и авторские отзывы. Восстановлена историческая справедливость: считалось, что Гиммлера пленили англичане.



По информации Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»