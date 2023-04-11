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Саратовцы могут обратиться на «горячую линию» по вопросам контрактной службы

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Саратовцы могут обратиться на «горячую линию» по вопросам контрактной службы

О возможностях контрактной службы всем желающим расскажут на «горячей линии» по телефону 117.

Обратившись в call-центр, жители региона могут задать вопросы об условиях поступления на службу, куда следует обратиться для подписания контракта, какие документы необходимо предоставить и др.

Специалисты «горячей линии» проконсультируют о федеральных и региональных выплатах, льготах и социальных мерах поддержки, предоставляемых военнослужащим и их семьям.

По вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту жители области также могут обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Буровая д. 36, контактный телефон 8(8452) 38-19-20. Либо в районные военные комиссариаты и пункты информирования граждан в районах области.