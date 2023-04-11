Самозанятые региона смогут представить свои товары на фестивале натуральной продукции
Центр предпринимателя «Мой бизнес» до 24 апреля принимает заявки от самозанятых граждан на участие в весеннем фестивале натуральной продукции “Forte Fest”, который пройдет 21 мая.
Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке минэкономразвития Саратовской области.
Традиционно фестиваль объединяет производителей и поставщиков товаров, чьими ценностями является экологичность и натуральность, оригинальность и индивидуальный подход.
В рамках государственной поддержки центр «Мой бизнес» полностью оплачивает аренду выставочной площади, выставочного оборудования, а также организационный сбор.
Подать заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cn0h1g . Количество мест при софинансировании Центра «Мой бизнес» ограничено.
Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке минэкономразвития Саратовской области.
Традиционно фестиваль объединяет производителей и поставщиков товаров, чьими ценностями является экологичность и натуральность, оригинальность и индивидуальный подход.
В рамках государственной поддержки центр «Мой бизнес» полностью оплачивает аренду выставочной площади, выставочного оборудования, а также организационный сбор.
Подать заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cn0h1g . Количество мест при софинансировании Центра «Мой бизнес» ограничено.