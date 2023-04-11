Для сухого зала бассейна закупят дополнительное оборудование

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В настоящее время в малой и большой чашах спорткомплекса тренируются больше 1600 детей. Глава региона поручил в летний сезон закупить оборудование для сухого зала, где проводят подготовительные занятия к плаванию в бассейне, чтобы к учебному году все было готово. Также в здании предусмотрены помещение для шахматного клуба и небольшой конференц зал.«В итоге мы получили не только бассейн, а физкультурно-оздоровительный комплекс, который закрывает потребности целого микрорайона. Он будет пользоваться популярностью у детей и подростков», - подчеркнул Роман Бусаргин.