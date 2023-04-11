В Саратовской области началась подготовка к празднованию Дня Победы

просмотров: 136

Жителей региона ждут торжественные мероприятия на различных площадках:-В областных театрах, музеях, библиотеках и другие учреждениях культуры пройдут экскурсии, выставки, концерты, патриотические встречи.-В ближайшее время все мемориальные объекты и воинские захоронения будут приведены в порядок, а прилегающие территории благоустроены.-Во всех школах области пройдут патриотические мероприятия, на которых детям расскажут о войне, о ее ключевых битвах, о подвигах на фронте и в тылу, о героях.-На Набережной Космонавтов 5 мая состоится легкоатлетическая эстафета.-8 мая на Воскресенском кладбище Саратова запланирована церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин-Освободитель». После на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона, а вечером на площади им. Н.Г. Чернышевского Саратова в сопровождении оркестровой музыки пройдет патриотическая акция «Весна Победы».-9 мая в Парке Победы на Соколовой горе пройдет торжественный митинг-концерт и церемония возложения цветов к Вечному огню и стеле-монументу «Журавли». В 15.00 саратовцы смогут принять участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Шествие начнется от Привокзальной площади, после колонна направится по улице Московская до Театральной площади. Вечером на Театральной площади пройдет концерт «С Днем Победы, Саратов!».«На территории области проживают почти 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди - герои, которые спасли мир от великого зла. Самый лучший подарок для них – это внимание. До каждого обязательно должны дойти и поздравить, пригласить на празднования. У нас сложилась хорошая практика в регионе, когда для героев войны, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут присутствовать на празднике, устраивают личный парад возле дома», - подчеркнул губернатор и призвал привлечь к этим мероприятиям молодежь.