Стала известна дата последнего звонка для школьников Саратовской области

В регионе установили дату проведения Последнего звонка для выпускников школ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин. Согласно документу, торжественное мероприятие в школах области состоится 23 мая.
В этот день розничная торговля алкоголем будет запрещена.
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