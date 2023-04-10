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Студенты СГТУ участвуют в разработке инновационного дорожного оборудования

Новости

Студенческое конструкторское бюро «Строительные и дорожные машины» СГТУ имени Гагарина Ю.А., созданное совместно с ООО «Спецдортехника», занимается разработкой такого уникального, востребованного на рынке оборудования.
Студенты СГТУ участвуют в разработке инновационного дорожного оборудования

К работе в КБ привлекаются студенты старших курсов технических направлений подготовки, которые проходят здесь производственную практику, участвуют в проектировании и изготовлении дорожной техники, работают на станочном парке. Некоторые проекты политеховцев уже запущены в серийное производство. На сегодняшний день членами бюро являются девять студентов СГТУ.

В настоящее время научные сотрудники и студенты вуза совместно со специалистами предприятия работают над проектированием и изготовлением инновационного оборудования для ремонта и содержания дорог. В их разработке мульчерное оборудование на базе экскаватора, оборудование для уплотнения обочин и откосов дорог, фреза для устройства грунтового корыта на обочине дороги, а также стенд для силовых испытаний снегоуборочного оборудования, оборудование для распределения противогололёдных материалов на базе базовой машине КамАЗ, малогабаритный снегоуборщик на базе мини-погрузчика. Многие из этих разработок будут особенно востребованы в летний период.

Кроме того, членами бюро прорабатываются вопросы автоматизации рабочих процессов дорожных машин, осваиваются компетенции по проектированию гидравлических систем. В планах – дальнейшее развитие имеющихся разработок, внедрение в производство новых проектов для дорожно-строительной отрасли, увеличение штата сотрудников. При этом главный акцент делается на практическое применение оборудование, его качество и коммерциализацию.

Добавим, что в рамках взаимодействия СГТУ и ООО «Спецдортехника» создано малое инновационное предприятие – ООО «ТехноМаш», которое объединит ведущих специалистов производства, научных сотрудников и студентов.

«В приоритете технического университета – эффективное сотрудничество с крупнейшими предприятиями региона и страны, которое позволит вузу внести значительный вклад в технологическое развитие России, сохранение и приумножение ее индустриального потенциала, укрепление экономического суверенитета», – прокомментировал ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов.