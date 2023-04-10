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К участкам многодетных семей на Кумысной поляне планируют провести сети электроснабжения

Новости
Заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв встретился с многодетными семьями на Кумысной поляне, как и обещал ранее на предыдущей встрече с семьями в Воробьевке.
К участкам многодетных семей на Кумысной поляне планируют провести сети электроснабжения


На Кумысной поляне администрация Саратова выдала многодетным семьям 39 земельных участков. Для разговора по существу на встречу были приглашены замглавы администрации Саратова Максим Сиденко, представители КВС, ПАО "Россети Волга" и Саратовгаза.

"Район 3-го Большого Березового проезда обеспечен электроснабжением, но здесь не решен вопрос с проездом, - рассказал зампред. - Проговорили с Максимом Сиденко: на следующей неделе администрация начнет работы по разравниванию дорог, чтобы обустроить проезд к участкам многодетных".

Также семьи подняли вопрос газоснабжения. По программе догазификации, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, газ будет подведен до границ участков зарегистрированных домов – семьям напомнили, что для этого необходимо подать заявки.

"Дал поручение промониторить вопрос работы общественного транспорта и по просьбе жителей разместить на остановках расписание автобусов, - отметил зампред. - Также осмотрели участки многодетных семей рядом с СНТ «Ветеран» - здесь необходимо уточнить границы участков. Данным вопросом займется комитет по управлению имуществом. Жители подняли вопрос строительства дороги. Поставил задачу на следующей неделе отгрейдировать дорогу»..

Также остро стоит вопрос электроснабжения. Как отметил Максим Сиденко, вопрос выделения средств на электроснабжение будет вынесен на заседание городской думы в апреле. Планируется, что сети будут проведены до конца года.

Секретариат заместителя Председателя Правительства области П.В. Мигачёва