В летнюю оздоровительную кампанию школьники будут заняты творческими мероприятиями

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Готовится обширная программа мероприятий для одарённых детей области. С 1 по 21 июня 2023 года в ДОЛ «Ровесник» Марксовского района состоится летняя сессия творческой школы для одарённых детей и преподавателей «Волжская радуга»–2023». В мероприятии примут участие порядка 190 обучающихся на духовых, театральных и художественных отделениях ДШИ области.В ДШИ области на период летней оздоровительной кампании запланировано проведение творческих мероприятий, концертов и художественных выставок ко Дню защиты детей и Дню России. В июне на базе 39 государственных школ искусств будут работать летние площадки по организации досуга детского населения районов области.В августе планируется проведение VII-го Всероссийского фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» при участии студентов художественных училищ страны и Саратовской области, а также ведущих мастеров пленэрной живописи России.«Программа мероприятий учреждений культуры на период летних каникул будет разработана таким образом, чтобы привлечь максимальное количество детей и подростков к организованному досугу, раскрыть таланты и способности ребенка, приобщить к здоровому образу жизни, - отметила министр культуры Наталия Щелканова. - Формы мероприятий самые разнообразные: спектакли и концерты театрально-концертных учреждений, литературные праздники, киномероприятия, музейные передвижные выставки и экскурсии, концертные программы, фестивали и конкурсы детского творчества для детей и подростков в оздоровительных лагерях, на летних площадках, в парках и скверах. В муниципальных районах совместными усилиями клубных, библиотечных и музейных работников будут проведены культурно-досуговые мероприятия для детей и подростков, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях и на летних площадках».