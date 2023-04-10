В области продолжается строительство медицинского центра
Маршрут общественного транспорта, который курсирует до областной инфекционной больницы, продлят до нового противотуберкулезного диспансера. Такую задачу во время посещения строительной площадки поставил губернатор Роман Бусаргин.
«Здесь будут трудиться 1200 медицинских работников, плюс к пациентам будут приезжать посетители. Для удобства граждан необходимо, чтобы до больницы ходил общественный транспорт. Еще здесь должно появиться освещение и пешеходные дорожки, которые соединят эти два учреждения», - сказал губернатор.
В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, укладка кирпича, установка гидроизоляции и утепление подвалов. С учетом постановки новых задач график пересмотрен, и достроить тубдиспансер планируется уже в этом году. Роман Бусаргин поручил увеличить количество работников. Напомним, благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина региону выделено финансирование на строительство медицинского центра.
«Здесь будут трудиться 1200 медицинских работников, плюс к пациентам будут приезжать посетители. Для удобства граждан необходимо, чтобы до больницы ходил общественный транспорт. Еще здесь должно появиться освещение и пешеходные дорожки, которые соединят эти два учреждения», - сказал губернатор.
В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, укладка кирпича, установка гидроизоляции и утепление подвалов. С учетом постановки новых задач график пересмотрен, и достроить тубдиспансер планируется уже в этом году. Роман Бусаргин поручил увеличить количество работников. Напомним, благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина региону выделено финансирование на строительство медицинского центра.