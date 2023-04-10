В области продолжается строительство медицинского центра

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«Здесь будут трудиться 1200 медицинских работников, плюс к пациентам будут приезжать посетители. Для удобства граждан необходимо, чтобы до больницы ходил общественный транспорт. Еще здесь должно появиться освещение и пешеходные дорожки, которые соединят эти два учреждения», - сказал губернатор.В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, укладка кирпича, установка гидроизоляции и утепление подвалов. С учетом постановки новых задач график пересмотрен, и достроить тубдиспансер планируется уже в этом году. Роман Бусаргин поручил увеличить количество работников. Напомним, благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина региону выделено финансирование на строительство медицинского центра.