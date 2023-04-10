Протон» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

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Саратовчанки впервые в истории клуба вышли в полуфинал Открытого чемпионата России, выиграв серию четвертьфинальных матчей со счётом 2:0.Теперь команда сыграет в полуфинале. Матч пройдёт в гостях 16 апреля. Соперник определится в ближайшее время, когда пройдут все матчи четвертьфиналов.