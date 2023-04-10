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Протон» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

Новости

Вчера в домашнем матче серии плей-офф в рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги волейболистки саратовского «Протона» в упорной борьбе одержали победу над командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга со счётом
3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11)

Протон» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

Саратовчанки впервые в истории клуба вышли в полуфинал Открытого чемпионата России, выиграв серию четвертьфинальных матчей со счётом 2:0.

Теперь команда сыграет в полуфинале. Матч пройдёт в гостях 16 апреля. Соперник определится в ближайшее время, когда пройдут все матчи четвертьфиналов.