Протон» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу
Вчера в домашнем матче серии плей-офф в рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги волейболистки саратовского «Протона» в упорной борьбе одержали победу над командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга со счётом
3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11)
Саратовчанки впервые в истории клуба вышли в полуфинал Открытого чемпионата России, выиграв серию четвертьфинальных матчей со счётом 2:0.
Теперь команда сыграет в полуфинале. Матч пройдёт в гостях 16 апреля. Соперник определится в ближайшее время, когда пройдут все матчи четвертьфиналов.