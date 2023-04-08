Более 400 детей-сирот получили квартиры и сертификаты на жильё

просмотров: 110

«Я стою на учете с 2014 года, как только мне исполнилось 18 лет, я смогла претендовать на получение квартиры, - рассказывает Кристина Егорова. – В прошлом году узнала, что ребятам, которым исполнилось 23 года, предоставляют сертификаты. Решила ждать, потому что, на мой взгляд, это гораздо удобнее, когда самостоятельно выбираешь квартиру в том районе, где тебе удобно. В этом году я услышала, что сертификат можно получить с 21 года и сразу обратилась в минстрой. На днях я получила сертификат! И очень рада. Сейчас я живу в Алексеевке, но хочу переезжать. Смотрю варианты квартир в Саратове и Энгельсе, куплю за сертификат и наконец перееду в собственную квартиру!»Напомним, в этом году благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на обеспечение жильём детей-сирот для Саратовской области выделят 3 млрд рублей.