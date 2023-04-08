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Эксперт ПИУ РАНХиГС о перспективах введения цифрового рубля

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Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения Алексей Кондратьев полагает, что с введением цифрового рубля российская экономика получит новую форму денег, субъекты экономики смогут использовать его так же, как наличные и безналичные деньги.

Эксперт ПИУ РАНХиГС о перспективах введения цифрового рубля


Российский финансовый рынок продемонстрировал высокую устойчивость к внешним шокам и способность преодолевать санкционное воздействие. В настоящий момент финансово-экономический блок Правительства решает ряд задач долгосрочного развития.

Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап, её предполагается завершить уже в текущем году. Законопроект 16 марта был принят Государственной думой в первом чтении. Предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров. Это позволит совершать с цифровыми валютами сделки на организованном рынке, что повысит их ликвидность и привлекательность для инвесторов и эмитентов (Источник: ТАСС).

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения Алексей Кондратьев полагает, что с введением цифрового рубля российская экономика получит новую форму денег, субъекты экономики смогут использовать его так же, как наличные и безналичные деньги. Вместе с тем цифровой рубль предоставит экономическим агентам больше возможностей встраивания в различные цифровые экосистемы.

«Цифровые рубли хранятся в специальных цифровых кошельках — счетах, открытых на платформе Центрального Банка. Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Для предприятий появляется возможность заключать смарт-контракты. Клиенты получат возможность самостоятельного использования смарт-контрактов, предварительно созданных финансовыми организациями и верифицированных Банком России.

Планируется, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Для граждан основным преимуществом будет доступ к кошельку через любой банк по единым тарифам, определённым Банком России. Кроме этого, цифровой рубль можно использовать без доступа к интернету.

В последнее время инфраструктура финансового рынка последовательно трансформируется в цифровой формат, большое распространение получают цифровые биржи, биржевые цифровые финансовые активы. Использование цифрового рубля в биржевой торговле несомненно снизит риски инвесторов и эмитентов, поставит заслон для мошеннических скам-проектов», – рассказал эксперт.
Источник фото: ru.freepik.com