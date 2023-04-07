Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты с 10 по 13 апреля
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):
- 10 апреля с 14:30 до 16:30;
- 11 апреля с 13:40 до 15:40;
- 12 апреля с 15:10 до 17:10.
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Кроме того, 10 и 13 апреля с 13:30 до 16:30 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с улицей Песчано - Умётская в Ленинском районе Саратова). Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.