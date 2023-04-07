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Саратовская область впервые участвует в реализации федерального проекта «Чистая страна»

Новости


В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в конце марта в промзоне города Энгельса, в районе ФГУП «Кристалл», ООО «Земля» начаты работы по рекультивации земельных участков площадью 16,4 га, нарушенных при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов. Объем накопленных отходов - более 850 тыс. м3 (4-5 классов опасности). Срок реализации мероприятия - 2 года.
Саратовская область впервые участвует в реализации федерального проекта «Чистая страна»





Приступило к работам по ликвидации несанкционированной свалки площадью 1,18 га и ООО «ЭкоСтрой» в Аткарске. Объем накопленных отходов составляет около 6,4 тыс.м3 (4-5 классов опасности). Работы по объекту планируется завершить до конца текущего года.

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин побывал на территории несанкционированной свалки в Энгельсе совместно с руководителем Межрегионального Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Олегом Медведевым.

«Впервые наш регион участвует в реализации федерального проекта «Чистая страна», - отметил министр. - Ликвидация несанкционированных свалок в Энгельсе и Аткарске позволит улучшить состояние окружающей среды в зоне их нахождения. В Энгельсе проектом предусматривается проведение рекультивации нарушенных земель в два этапа: первый год технический, второй - биологический, в рамках которого будет проведен засев свалки многолетними травами и кустарниками. В будущем на месте свалки появится зеленая зона».