Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 8 апреля

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- № 6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 17:25, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 18:13, прибытием на ст. Тарханы 18:30;- № 6006 Тарханы – Саратов-1 оправлением со ст. Тарханы в 19:26, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 19:45, прибытием на ст. Саратов-1 20:33;- № 6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 19:36, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 20:24, прибытием на ст. Тарханы 20:36;- № 6010 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Тарханы в 20:45, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 21:59, прибытием на ст. Саратов-1 22:47;- № 6048 Тарханы – Овражная отправлением со ст. Тарханы в 15:50, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 16:21, прибытием на ст. Овражная в 20:53.Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.***Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».