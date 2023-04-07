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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 8 апреля

Новости

С 8 апреля в Саратовской области изменяется расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Саратов-1 – Тарханы (и обратно) и Тарханы – Овражная:
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 8 апреля

- № 6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 17:25, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 18:13, прибытием на ст. Тарханы 18:30;
- № 6006 Тарханы – Саратов-1 оправлением со ст. Тарханы в 19:26, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 19:45, прибытием на ст. Саратов-1 20:33;
- № 6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 19:36, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 20:24, прибытием на ст. Тарханы 20:36;
- № 6010 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Тарханы в 20:45, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 21:59, прибытием на ст. Саратов-1 22:47;
- № 6048 Тарханы – Овражная отправлением со ст. Тарханы в 15:50, отправлением с о.п. Аэропорт Гагарин в 16:21, прибытием на ст. Овражная в 20:53.
Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».