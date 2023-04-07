Фонд национального благосостояния обеспечит инвестиционную безопасность России

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Изменения вносятся в документ, который устанавливает порядок управления средствами ФНБ. В частности, в нём прописаны ограничения по размещению средств Фонда. Большинство инвестиций нельзя было производить до достижения ликвидной частью ФНБ пороговых значений (7% и 10% ВВП). Кроме того, несколько операций допускались в объёмах, не приводящих к уменьшению этой части ниже 10% ВВП на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода.По новому постановлению действие указанных положений приостановлено до 1 января 2024 года. Это даёт возможность использовать средства ФНБ вне зависимости от размера его ликвидной части. Постановление утверждено во исполнение федерального закона, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале. Согласно положениям документа, в 2023 году разрешается финансирование за счёт средств ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также совершение иных инвестиций вне зависимости от размера средств Фонда.Таким образом, средства ФНБ могут размещаться в иностранной валюте и следующих видах финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России, в том числе в драгоценных металлах, государственные ценные бумаги РФ, акции и облигации российских эмитентов, финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, утверждённых российским правительством, а также депозиты в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».Доктор экономических наук, профессор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Андрей Латков считает, что в современных условиях значительно возросла роль Фонда национального благосостояния, который стал важнейшим источником инвестиционных ресурсов для отечественной экономики.«Повышение уровня инвестиционной активности необходимо для ускорения процессов импортозамещения и решения ряда других задач стратегического характера. В то же время многие внешние источники инвестиций потеряли свою актуальность за последнее время, в связи с чем ощущается нехватка традиционных внутренних источников. Государство не может допустить снижение инвестиционной активности, поэтому занимается поиском альтернативных источников инвестиционных ресурсов, которые бы выполняли компенсаторную функцию. ФНБ как раз является таким источником. Фонд национального благосостояния уже давно играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности Российской Федерации, а в текущем году будет выполнять и функцию обеспечения инвестиционной безопасности нашей страны», – отметил эксперт.