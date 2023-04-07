Специалисты минтранса продолжают проверку готовности подрядных организаций к новому дорожному сезону

просмотров: 77

Так, в Екатериновском районе работы стартовали сразу на двух объектах: на автодороге «Бакуры – Комаровка» протяженностью более 6 км и «Калининск - Широкий Уступ – Екатериновка» (в Екатериновском районе - 24,2 км). В самом разгаре реконструкция моста через Глебучев овраг в Саратове, она началась в прошлом году. Возобновились дорожные работы в Саратове и Энгельсе. Для всех проводимых работ нужна асфальтобетонная смесь, которую выпускают на асфальтобетонных заводах.Представители минтранса, ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и СМИ проверили два крупных завода на Вольском тракте. Мощность двух АБЗ - около 500 тонн асфальта в час. В среднем, каждые 5-10 минут из заводских ворот выезжает машина, груженая асфальтобетоном.Начальник отдела строительства и ремонта дорог Игорь Абрамов подвёл итог выезда: «Мы осмотрели производство асфальтобетонной смеси, которую выпускают два завода. Вопросов к её качеству нет - подрядчик имеет свою лабораторию с самым современным оборудованием. Руководство процессом на заводах полностью автоматизировано, предприятия соответствуют всем международным стандартам и рецептурам.АБЗ имеют свою площадку для хранения инертных материалов, которая может вместить одновременно более 350 000 тонн инертного материала (щебня), запаса которого хватит на три месяца работы, свой железнодорожный тупик для доставки материала, высокопрофессиональные кадры».Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние дорожники приведут свыше 300 км трасс.