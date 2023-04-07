Для 1470 саратовских школьников провели «Цифровой ликбез»

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В текущем году это уже 3-е интерактивное занятие на тему «Безопасное поведение в сети Интернет» в рамках Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».Спикерами мероприятия стали первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова, представитель саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Прокофьев, доцент кафедры «Информационная безопасность автоматизированных систем» СГТУ имени Гагарина Ю.А. Наталия Хороводова и студенты 4-го курса специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем» СГТУ имени Гагарина Ю.А. Владимир Солодилов и Михаил Катаржин.Эксперты рассказали о видах мошенничества в сети, дали практические советы по созданию надёжных паролей. По окончанию урока ребята прошли онлайн-тест для закрепления полученных знаний.Участие в «Цифровой ликбезе» приняли 1470 учеников из 130 школ Саратовской области.«Правила безопасного поведения в Интернете, в том числе и в социальных сетях, безусловно важны для юных пользователей. Школьники много времени проводят в киберпространстве и должны уметь отличать вредоносный контент, фишинговые рассылки и в целом ответственно подходить к информационным материалам и ссылкам в Интернете. Также важно знать, как обезопасить свои персональные данные и не попасться на угрозы кибермошенников», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.