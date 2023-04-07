В Вольске в День России пройдёт межнациональный гастрономический фестиваль

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Мероприятие пройдёт 12 июня в День России на площадке карьера завода "Красный Октябрь". Об этом на заседании Совета по межнациональному и межконфессиональному взаимодействию при главе Вольского муниципального района заявила начальник управления местной администрации Татьяна Кожевникова.«В Вольском районе большое внимание уделяется вопросам гармонизации этноконфессиональных отношений. Традицией уже стали масштабные культурные и спортивные мероприятия, фестивали, которые проводятся на многонациональной основе, активно развивается проектная работа в национально-культурной сфере», - отметил в своём приветственном слове первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, который принял участие в заседании Совета.​Он поблагодарил главу Вольского муниципального района Андрея Татаринова и всех членов Совета за результативную работу, основой которой являются эффективно выстроенные отношения между местной властью, институтом гражданского общества, национально-культурными и религиозными организациями.В числе обсуждаемых на Совете вопросов стало духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. О результатах работы в данном направлении рассказали заместитель Вольского благочиния иерей Артемий Перепелицын и имам-хатыб Вольской соборной мечети Абдульхаким-хазрат Яфаров. О проектной работе с молодёжью в сфере культуры роли библиотек в формировании гражданской идентичности рассказала директор МУК "Централизованная библиотечная система" Регина Юдина.Завершилось заседание Совета творческим номером "Вольск - перекрёсток культур" в исполнении победителей муниципального конкурса "Студенческая весна - 2023"