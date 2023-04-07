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В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта "Развитие инфраструктуры образовательных учреждений". Проект рассчитан до 2026 года включительно.Среди участников программы - школа села Перекопное Ершовского района им. Героя Советского Союза В.И. Киреева. Благодаря проекту в школе уже произведена замена 13-ти оконных блоков в учебных классах, спортивном зале и коридоре.«Я активно участвую в жизни школы, состою в родительском комитете, хожу как наблюдатель на экзамены. В школе у меня учатся две дочки, да и я сама училась в этой школе. Дети очень часто жаловались на холод в кабинетах. Чтобы устранить сквозняк, приходилось дополнительно проклеивать оконные рамы. Я неоднократно поднимала вопрос о необходимости замены окон на родительских собраниях, как и другие родители. Поэтому мы, родители, да и дети очень рады, что в школе произвели замену окон. Окна поменяли не только в кабинетах, но и в коридоре, и в спортивном зале. В общем, стало тепло и светло. Хотелось бы, чтобы такие программы продолжались дальше», - поделилась мнением мама учениц школы Оксана Тихонова.Программа реализуется под контролем Губернатора области Романа Бусаргина, в 2023 году за областные средства планируется отремонтировать 100 школ и 100 детских садов.